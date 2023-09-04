Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши

Эта группа совместно с другими российскими хакерскими группами в понедельник провела атаку на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши. В результате парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры, а также сайтов органов государственной власти, отметил представитель RaHDit.
«Кроме того, нами получен доступ к сайту МВД Латвии, в том числе к почтовому серверу, и мы получили все письма, которые сотрудники пересылали друг другу», — сказал собеседник агентства.
«В наших руках оказались не только списки личного состава, но у нас есть даже списки агентуры и лиц, сотрудничающих с МВД на конфиденциальной основе», — добавил он. «Пока эти списки мы выкладывать в открытый доступ не будем. Мы анализируем информацию и самое интересное будем отдельно рассказывать нашим зрителям и читателям», — отметил представитель RaHDit.