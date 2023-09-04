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19:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские хакеры изучают информацию, полученную после атаки на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши, самые интересные сведения будут опубликованы, заявил РИА Новости представитель хакерской российской группы RaHDit.

Источник: Freepik

Эта группа совместно с другими российскими хакерскими группами в понедельник провела атаку на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши. В результате парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры, а также сайтов органов государственной власти, отметил представитель RaHDit.

«Кроме того, нами получен доступ к сайту МВД Латвии, в том числе к почтовому серверу, и мы получили все письма, которые сотрудники пересылали друг другу», — сказал собеседник агентства.

«В наших руках оказались не только списки личного состава, но у нас есть даже списки агентуры и лиц, сотрудничающих с МВД на конфиденциальной основе», — добавил он. «Пока эти списки мы выкладывать в открытый доступ не будем. Мы анализируем информацию и самое интересное будем отдельно рассказывать нашим зрителям и читателям», — отметил представитель RaHDit.

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