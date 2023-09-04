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19:08 (мск), источник: РИА Новости

Хуснуллин оценил развитие Крыма и Севастополя

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

Хуснуллин в рамках рабочей поездки провел совещание в Симферополь провел совещание, на котором обсуждалась реализация госпрограммы.

«В ходе совещания мы обсудили два основных вопроса — выполнение программы этого года и проект бюджета на три года вперед. Рассмотрели, как Республика Крым и Севастополь будут развиваться в ближайшее время. Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

По словам вице-премьера, все намеченные показатели госпрограммы социально-экономического развития планируется выполнить. В ходе рабочей поездки Хуснуллин также провел отдельные встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которых обсудили конкретные вопросы развития субъектов.

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