Хуснуллин оценил развитие Крыма и Севастополя

Хуснуллин в рамках рабочей поездки провел совещание в Симферополь провел совещание, на котором обсуждалась реализация госпрограммы.
«В ходе совещания мы обсудили два основных вопроса — выполнение программы этого года и проект бюджета на три года вперед. Рассмотрели, как Республика Крым и Севастополь будут развиваться в ближайшее время. Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По словам вице-премьера, все намеченные показатели госпрограммы социально-экономического развития планируется выполнить. В ходе рабочей поездки Хуснуллин также провел отдельные встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которых обсудили конкретные вопросы развития субъектов.