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21:15 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил пересадить госслужащих на российские автомобили

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими российских высоколокализованных автомобилей в служебных целях. Решение было принято по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Источник: ©Завод "Москвич"/ВКонтакте

Поручение адресовано правительству России совместно с высшими исполнительными органами субъектов при участии управделами президента. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов.

Доклад об исполнении поручения предписано предоставить до 1 февраля 2024 г.

Встреча с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности состоялась 3 августа. В рамках встречи президент Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. При этом совсем отказываться от импорта не нужно, однако, по мнению президента, «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы «на отечественного производителя».

11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.

«Ведомости» писали, что в 2022 г. госзакупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства упали почти в четыре раза. Так, в 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1,36 млрд руб. В 2022 г. таких тендеров было уже 85 — на сумму 648 млн руб. В первом полугодии 2023 г. количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.).

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