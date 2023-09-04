Путин поручил пересадить госслужащих на российские автомобили

Поручение адресовано правительству России совместно с высшими исполнительными органами субъектов при участии управделами президента. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов.
Доклад об исполнении поручения предписано предоставить до 1 февраля 2024 г.
Встреча с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности состоялась 3 августа. В рамках встречи президент Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. При этом совсем отказываться от импорта не нужно, однако, по мнению президента, «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы «на отечественного производителя».
11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.
«Ведомости» писали, что в 2022 г. госзакупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства упали почти в четыре раза. Так, в 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1,36 млрд руб. В 2022 г. таких тендеров было уже 85 — на сумму 648 млн руб. В первом полугодии 2023 г. количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.).