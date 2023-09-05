Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

«Приоритет номер один — безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения», — сказал он в интервью телеканалу ORF.
«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера», — добавил Нехаммер.
Канцлер также отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.
При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с «Газпромом» на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и «сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно».
Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.