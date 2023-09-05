Кулеба заявил об отказе Киева идти на уступки по зерновой сделке

Глава МИД Украины выдвинул такое заявление в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, прошедших ранее в тот же день в Сочи. Турецкий лидер предположил, что Киеву необходимо отказаться от некоторых требований по поводу зерновой сделки.
Кулеба подчеркнул, что Киев собирается отстаивать «все принципиальные позиции», озвученные ранее. Кроме того, глава МИД Украины заявил, что администрация продолжит добиваться ужесточения санкций в отношении России.
Также Кулеба высказал надежду, что Эрдоган расскажет подробности прошедших переговоров с президентом России.
Ранее в этот день президент Турции сообщил, что обсуждение зерновой сделки с Путиным оказалось очень подробным. Он также добавил, что зерновая сделка имеет огромное значение, поскольку предотвращает продовольственный кризис в бедных странах. Эрдоган высказал надежду, что новые инициативы, подготовленные Анкарой, позволят возобновить черноморскую зерновую инициативу.
Президент РФ Владимир Путин в числе прочего подчеркнул, что Москва всегда настаивала на том, чтобы коридорами для вывоза продовольствия не пользовались в военных целях. Он также указал, что страна остается надежным поставщиком и планирует дальше обеспечивать турецкую экономику высокоэффективным и экологичным видом топлива.
Тогда же президент Турции в завершении пресс-конференции обратился к аудитории с благодарностью, сказав «Спасибо» на русском языке. Он также поблагодарил лидера РФ за помощь в устранении последствий землетрясений 6 февраля и ликвидации лесных пожаров, охвативших Турцию этим летом.
Действие зерновой сделки завершилось 17 июля по инициативе РФ. Путин неоднократно заявлял, что РФ готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей, а именно — снятия препятствий для сельхозэкспорта сделки, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.