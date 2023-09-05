Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

«Мы видели кадры, когда и “Леопарды”, и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк “Леопард” — это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что “Леопард” прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — сказал офицер.
Он добавил, что у российских саперов «мин предостаточно — хватит на каждый “Леопард”, на каждую “Бредли”». «Так что мы ждем, мы готовы», — добавил Сайфуллин.
Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.