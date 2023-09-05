Исследование: древние люди носили обувь Оказывается, наши предки 150 тысяч лет назад ходили не босиком.
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
16Жара в мире
05:08 (мск), источник: © РИА Новости

Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, применяемые украинским войсками, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы видели кадры, когда и “Леопарды”, и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк “Леопард” — это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что “Леопард” прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — сказал офицер.

Он добавил, что у российских саперов «мин предостаточно — хватит на каждый “Леопард”, на каждую “Бредли”». «Так что мы ждем, мы готовы», — добавил Сайфуллин.

Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.

В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта