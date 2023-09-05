Hurriyet: Путин и Эрдоган могут встретиться после ГА ООН

Согласно публикации газеты, заявления Путина после прошедшей накануне встречи с президентом Турции свидетельствуют, что переговоры по зерновой сделке «займут немного больше времени». Колумнист издания Абдулкадир Сельви, который сопровождал турецкого президента в поездке, считает, что лидеры двух стран «могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН».
Вчера, 4 сентября, президенты России и Турции встретились в Сочи. Их переговоры продлились три часа. Они обсудили в том числе совместные проекты, зерновую сделку и ситуацию на Украине. По итогам встречи Владимир Путин сказал, что РФ готова реанимировать зерновую сделку после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.