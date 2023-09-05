Шойгу: Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления

Как утверждает министр, российские военные «продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения». «Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли», — сказал Шойгу.
Глава Минобороны РФ считает, что власти Украины «отчаянно стараются продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт».
Он назвал наиболее напряженной обстановку на запорожском направлении.
«Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов», — заявил Сергей Шойгу.
В июне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но он описывал ситуацию как «в целом позитивную». К концу августа он признал, что контрнаступление идет очень сложно. По данным Financial Times, чиновники США все более критически относятся к стратегии Украины при контрнаступлении на востоке.