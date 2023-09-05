Встреча с Эрдоганом, заявления Пашиняна и победа над Японией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Сочи. После 13:00 мск ожидается в режиме видеоконференции заседание оргкомитета «Победа». С докладом о сборе подписей на предмет присвоения звания «Город воинской славы» выступит Андрей Турчак, содокладчиком будет президент РАН Геннадий Красников. О создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ расскажет директор Музея Победы Александр Школьник.
В течение дня ожидается «не менее важное совещание» о реализации программы развития городов Дальнего Востока. Выступят губернатор Магаданской области, глава Якутии, врио главы Чукотки.
В Кремле не могут подтвердить информацию о подготовке встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках Восточного экономического форума. График главы государства на ВЭФ пока согласовывается, пленарное заседание будет 12 сентября в 15:00 по местному времени.
«Реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов» России и Китая, запланированы контакты и на высшем уровне, о них своевременно сообщат.
О заявлениях премьера Армении
«Мы глубоко уважаем премьер-министра [Никола] Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным».
«С этими тезисами премьер-министра (будто РФ уходит с Южного Кавказа — прим. ТАСС) мы не можем согласиться». «Никуда Россия не уходит и не собирается уходить». «Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу».
В этом контексте важна приверженность всех государств региона трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. «Произошли новые события, которые несколько поменяли обстановку». Но это не означает, что Россия как-то сворачивает свою деятельность.
«В России живет больше армян, чем в самой Армении». Также Ереван принимает участие в интеграционных процессах, причем благодаря им «Армения стала чемпионом по темпам развития в СНГ».
Об итогах встречи с Эрдоганом
«Какой-то фиксации не планируется». Задачей встречи было «сверить часы» и «обменяться мнениями по известным региональным» проблемам и донести позиции «из первых уст». «Достижение конкретных договоренностей было вряд ли возможно» — зерновая сделка включает большее число участников, чем РФ и Турция.
«На практике реализуется та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите “Россия — Африка”».
Путин на встрече говорил «о нападении на корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы», а не на сами трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».
О назначении нового министра обороны Украины
«Никак не можем это прокомментировать». «Это внутреннее дело Украины». Едва ли назначения «могут как-то повлиять на суть киевского режима». «Эта суть остается без каких-то изменений, о чем можно только сожалеть».
О праздновании победы над Японией
«Каких-то мемориальных мероприятий не было запланировано у главы государства, поэтому информации нет на сайте».
«Речь идет о нашей истории — истории, которая абсолютно очевидна». «Протесты [Японии] мы не можем принимать во внимание».
«Для нас это будет праздником навсегда». Объявление дня выходным или праздничным «не входит в прерогативы администрации президента».