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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков о словах Пашиняна: Россия не собирается уходить из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание премьера Армении Никола Пашиняна о возможном уходе России из Южного Кавказа. Песков настаивает, что Россия продолжит оставаться гарантом безопасности в Нагорном Карабахе.

Источник: РИА "Новости"

«С этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

«В России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации, которые вносят свой достойный вклад в развитие нашей страны», — дополнил он.

Дмитрий Песков добавил, что Россия будет по-прежнему играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва продолжит играть важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе.

3 сентября итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью Никола Пашиняна. В нем господин Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой, и допустил уход России из региона. Он также сказал, что российские миротворцы не выполняют условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролируют Лачинский коридор, который перекрыл Азербайджан в декабре 2022 года. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник писал, что в Москве сочли такие заявления неприемлемыми.

Олеся Павленко

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