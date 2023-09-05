Песков о словах Пашиняна: Россия не собирается уходить из Нагорного Карабаха

«С этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.
«В России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации, которые вносят свой достойный вклад в развитие нашей страны», — дополнил он.
Дмитрий Песков добавил, что Россия будет по-прежнему играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва продолжит играть важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе.
3 сентября итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью Никола Пашиняна. В нем господин Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой, и допустил уход России из региона. Он также сказал, что российские миротворцы не выполняют условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролируют Лачинский коридор, который перекрыл Азербайджан в декабре 2022 года. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник писал, что в Москве сочли такие заявления неприемлемыми.