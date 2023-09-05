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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Картаполов: необходимости в дополнительной мобилизации в России нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России нет. По его словам, все задачи Минобороны выполняются в рамках набора военнослужащих на службу по контракту.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», — сказал Картаполов ТАСС.

Андрей Картаполов также назвал фейком сообщения Telegram-каналов, которые опубликовали приказ, как утверждается, министра обороны Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

Сегодня его опровергали и власти Бурятии.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек. 8 августа замглавы Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что с января по конец июля на контрактную службу приняли более 231 тыс. человек. 3 сентября Медведев заявил, что число контрактников достигло 280 тыс. человек.

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