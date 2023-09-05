Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ

«Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено», — сообщили СМИ несколько источников во Франции.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны страны сообщило, что французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента.
Официальных подтверждений о намерении вывести войска из Нигера от Парижа пока не поступало. Во Франции неоднократно указывали на то, что не признают требования мятежников, а французские военные находятся в стране по просьбе легитимных властей Нигера. В Нигере базируются порядка 1,5 тысяч французских военных, распределенных между базами в столице Ниамее, а также базами на севере страны и на границе с Мали. Как отмечает СМИ, часть из них могут быть перемещены в соседний Чад, а часть — отозваны во Францию.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию. Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.