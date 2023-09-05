Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам РФ

Список предложенных населенных пунктов озвучил зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак. Ими стали Новомосковск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Подольск, Владимир, Воткинск, Находка и Рязань.
«Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и большие города. Всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта», — отметил Турчак.
В ноябре 2022 года Путин подписал указ о присвоении звания девяти городам. Среди них: Горловка (Донецкая Народная Республика) и Луганск (Луганская Народная Республика), Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск.
Звание «Город трудовой доблести» появилось в 2020 году, в 75-ю годовщину Победы. Таким образом, было решено «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Просьбы о знаке отличия неоднократно выдвигались общественными объединениями и депутатами Госдумы. Ранее звания были удостоены 53 населенных пункта.