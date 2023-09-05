Названы самые щедрые благотворители 5 сентября отмечается Международный день благотворительности
Фоторепортажи
16Жара в мире
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
17:42 (мск), источник: Известия

Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам РФ

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа» поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам страны.

Источник: РИА "Новости"

Список предложенных населенных пунктов озвучил зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак. Ими стали Новомосковск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Подольск, Владимир, Воткинск, Находка и Рязань.

«Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и большие города. Всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта», — отметил Турчак.

В ноябре 2022 года Путин подписал указ о присвоении звания девяти городам. Среди них: Горловка (Донецкая Народная Республика) и Луганск (Луганская Народная Республика), Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск.

Звание «Город трудовой доблести» появилось в 2020 году, в 75-ю годовщину Победы. Таким образом, было решено «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Просьбы о знаке отличия неоднократно выдвигались общественными объединениями и депутатами Госдумы. Ранее звания были удостоены 53 населенных пункта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Островной упор: за полгода в российские офшоры переехало 87 компаний
Должники наши: объем кредитов населения впервые превысил 32 трлн
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимиристория