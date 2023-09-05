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21:12 (мск), источник: ТАСС

США готовы принять меры против КНДР за якобы осуществляемые поставки оружия РФ

При этом в Белом доме заявили, что не видели, чтобы Пхеньян осуществлял значительные поставки «военных средств в Россию для войны на Украине».

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация США готова ввести новые санкции в отношении властей КНДР за приписываемые им поставки вооружений России, которая ведет специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он в очередной раз бездоказательно обвинил Пхеньян в поставках оружия Москве, «чтобы атаковать зерновые хранилища и отопительную инфраструктуру крупных городов» Украины.

«Это не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она заплатит за это в рамках международного сообщества», — утверждал советник главы Белого дома, отвечая на вопросы о возможных дополнительных американских рестрикциях в связи с этим. Однако он добавил, что США «не видели, чтобы они [КНДР] осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию для войны на Украине».

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