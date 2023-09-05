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21:45 (мск), источник: ТАСС

США считают, что по зерновой сделке сохраняется возможность для дипломатии

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта продовольствия с Украины, хотя они и не смогут полностью заменить коридор через Черное море.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. США считают, что дипломатические возможности для возобновления зерновой сделки пока не исчерпаны. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«У нас нет причин полагать, что возможности для дипломатии исчерпаны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Госдепартамента при этом не стал комментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Украине следует смягчить свою позицию. «Мы приветствуем усилия Турции и президента Эрдогана по возвращению России к зерновой сделке», — отметил он при этом.

Пател указал, что США одновременно ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта продовольствия с Украины, хотя они и не смогут полностью заменить коридор через Черное море. «Я не буду раскрывать детали этих обсуждений, но мы прорабатываем их с нашими союзниками и партнерами», — сказал он.

Эрдоган, выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Путин в свою очередь заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний в рамках стамбульских договоренностей.

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