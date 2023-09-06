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Спецоперация на Украине
15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Нарышкин объяснил, что глава ЦРУ Бернс счел дерзостью во время их встречи

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал слова директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса о его высокомерном и вызывающем поведении во время их прошлогодней встречи. По мнению Нарышкина, тогда им не удалось «освободиться от идеологических клише», а «дерзостью» глава ЦРУ вероятно счел твердую позицию в отношении целей спецоперации.

Источник: РИА "Новости"

«Ничего, что выходило бы за их рамки, с моей стороны в ходе переговоров озвучено не было. Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу “дерзостью”», — рассказал в интервью журналу «Национальная оборона» Сергей Нарышкин.

Глава российской разведки также заявил, что консультации между СВР и ЦРУ носят «редкий, но регулярный характер». Путем диалога стороны пытаются снизить «международную напряженность» и «недопонимания между странами».

В ноябре 2022 года глава СВР Нарышкин и директор ЦРУ Бернс встретились в Анкаре и провели первые с начала украинского конфликта переговоры. По словам Нарышкина, на встрече они обсудили украинский конфликт и ядерную безопасность. Через четыре месяца после них руководитель американской разведки заявил о высокомерном и вызывающем поведении коллеги из России.

В начале 2023 года глава СВР говорил о возможной встрече с Уильямом Бернсом, но пока она не состоялась.

Петр Бузлаев

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