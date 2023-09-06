15:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Нарышкин объяснил, что глава ЦРУ Бернс счел дерзостью во время их встречи
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал слова директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса о его высокомерном и вызывающем поведении во время их прошлогодней встречи. По мнению Нарышкина, тогда им не удалось «освободиться от идеологических клише», а «дерзостью» глава ЦРУ вероятно счел твердую позицию в отношении целей спецоперации.