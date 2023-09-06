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22:40 (мск), источник: Ведомости

Блинкен сообщил о выделении более $1 млрд помощи Украине

США выделяют Украине более $1 млрд финансовой помощи, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: Reuters

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь», — заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Пентагон объявил о выделении Украине 46-го пакета помощи в $175 млн. В него войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. По данным Пентагона, США выделили Киеву более $43 млрд военной помощи с начала спецоперации России на Украине.

Блинкен объявил о дополнительной финансовой помощи Украине во время поездки на Украину. 6 сентября он прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе выступления в украинском МИДе Блинкен заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения.

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