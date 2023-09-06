В Стамбуле проливные дожди вызвали сильное наводнение Жители еще боятся покидать свои дома
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
16Жара в мире
Главное
Главные новости к вечеру 6 сентября
6 сентября, источник: ТАСС

Bloomberg: Китай перед саммитом G20 смягчил позицию по Украине

По информации представителя французских властей, в настоящее время коммюнике саммита не поддерживают только Россия и Индия.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике саммита G20, прежде всего в вопросах, касающихся конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя французских властей.

Согласно информации этого источника, в настоящее время коммюнике саммита, в которое войдет заявление по Украине, не поддерживают только Россия и Индия, указал собеседник агентства.

Bloomberg при этом не уточняет, какие именно положения о конфликте на Украине войдут в итоговое коммюнике саммита.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9—10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммит не прибудет, делегацию Китая возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Справка
Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов. Какие страны войдут в объединение?Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите. При этом название организации решили не менять: БРИКС — это уже устоявшийся бренд
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец не растерялся, обманул украинских солдат, а потом взял их в плен
Песков прокомментировал заявления премьера Армении о роли РФ на Кавказе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
G20