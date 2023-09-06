6 сентября, источник: ТАСС
Bloomberg: Китай перед саммитом G20 смягчил позицию по Украине
По информации представителя французских властей, в настоящее время коммюнике саммита не поддерживают только Россия и Индия.
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике саммита G20, прежде всего в вопросах, касающихся конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя французских властей.
Согласно информации этого источника, в настоящее время коммюнике саммита, в которое войдет заявление по Украине, не поддерживают только Россия и Индия, указал собеседник агентства.
Bloomberg при этом не уточняет, какие именно положения о конфликте на Украине войдут в итоговое коммюнике саммита.
Саммит G20 в Нью-Дели пройдет