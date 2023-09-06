Глава правящей партии Грузии считает нереальным добиться импичмента президента

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Добиться необходимых 100 голосов в парламенте Грузии для импичмента президента Саломе Зурабишвили нереально. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузиия» Ираклий Кобахидзе.
«Несмотря на то, что ей (Зурабишвили — прим. ТАСС) остался один год полномочий, этот год для нее очень важен. И она бы не пошла на этот риск, если бы у нее не было надежды на коллективное “Нацдвижение” (обобщенное название оппозиции — прим. ТАСС). Соответственно, конечно, нереально набрать 100 голосов», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.
По его словам, на то, что парламент проголосует за импичмент, у правящей партии изначально не было расчета. Но он уверен, что Конституционный суд подтвердит нарушение конституции президентом, после чего вопрос импичмента будет вынесен на голосование в парламенте.