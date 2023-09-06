Туристы из Гватемалы сняли на видео извержение вулкана Фуэго Он считается самым активным в Центральной Америке
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
16Жара в мире
Главное
Главные новости к вечеру 6 сентября
6 сентября, источник: ТАСС

Глава правящей партии Грузии считает нереальным добиться импичмента президента

При этом Ираклий Кобахидзе уверен, что вопрос вынесут на голосование в парламенте, когда суд подтвердит факт нарушения конституции Саломе Зурабишвили.

Источник: Reuters

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Добиться необходимых 100 голосов в парламенте Грузии для импичмента президента Саломе Зурабишвили нереально. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузиия» Ираклий Кобахидзе.

«Несмотря на то, что ей (Зурабишвили — прим. ТАСС) остался один год полномочий, этот год для нее очень важен. И она бы не пошла на этот риск, если бы у нее не было надежды на коллективное “Нацдвижение” (обобщенное название оппозиции — прим. ТАСС). Соответственно, конечно, нереально набрать 100 голосов», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

По его словам, на то, что парламент проголосует за импичмент, у правящей партии изначально не было расчета. Но он уверен, что Конституционный суд подтвердит нарушение конституции президентом, после чего вопрос импичмента будет вынесен на голосование в парламенте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец не растерялся, обманул украинских солдат, а потом взял их в плен
Песков прокомментировал заявления премьера Армении о роли РФ на Кавказе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта