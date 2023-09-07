На севере Сирии не прекращаются столкновения курдов и арабов

Россия продолжает придерживаться сочинских договоренностей [2019 г. о контроле территорий на северо-востоке Сирии], заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации в этом регионе в связи со столкновениями между арабами и курдами. «Не полностью они, к сожалению, до сих пор выполнены. И одновременно Россия продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии, наведению порядка в стране и борьбе с террористическими элементами», — сказал Песков.
Арабское большинство и политически доминирующее над ним курдское меньшинство сохраняли ситуативный союз в рамках Совета демократической Сирии. Этот совет — политическая структура самопровозглашенной Автономной администрации Северной Сирии (другие названия — Сирийский Курдистан, или Рожава). Шаткое равновесие было нарушено арестом курдами главы Военного совета Дейр-аз-Зора Аль Хабиля 27 августа по обвинениям в уголовных преступлениях и контактах с правительством Башара Асада, которое поддерживается Россией.
В беседе с корреспондентом AP 5 сентября представитель совета Фархад Шами обвинил в провоцировании восстания с целью принудить союзные курдам войска США покинуть регион правительство Асада и союзный ему Иран. Дамаск уже давно пытается занять территории на северо-востоке Сирии, но пока контролирует только города Камышлы, Хасеке, дороги к ним, а также некоторые участки границы с Турцией — согласно достигнутым в 2019 г. в Сочи при посредничестве России договоренностям.
СДС потеряли контроль более чем над 30 населенными пунктами в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке с конца августа. США призвали курдов и арабов прекратить столкновения. 2 сентября агентство Anadolu сообщило об американских авиаударах в провинции Дейр-эз-Зор.
Арабско-курдские столкновения начались и на севере Сирии — в провинции Алеппо у города Манбидж, где сходятся зоны контроля правительства, Совета демократической Сирии протурецкой сирийской оппозиции. Положение сторон у Манбиджа иное: Дамаск с 2019 г. договорился с местными курдами и поддерживает их против протурецких сил. В свою очередь, протурецкие формирования поддержали восставших против курдов их бывших арабских союзников.
5 сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя ситуацию, повторила позицию Москвы, осуждающую поддержку США формирований СДС, что не позволяет правительству Асада взять полный контроль над севером Сирии. «Следствием этого стали нынешние вспышки ожесточенных боестолкновений между курдскими боевыми отрядами и ополченцами арабских племен», — сказала Захарова, добавив, что невозможность полного контроля Дамаска над соответствующим регионом может привести к «возрождению» ИГИЛ.
Восстание арабских племен спровоцировано Советом демократической Сирии и его военным крылом СДС во главе с курдскими леворадикальными формированиями, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Он пояснил, что многолетнее вмешательство этнических курдов в управление наиболее доходными сферами экономки, недопуск этнических арабов к высоким должностям, продвижение секулярной идеологии и прав женщин раздражали арабских союзников курдов.
Семенов считает, что восставшие арабские племена, хотя и имеют канал связи с Асадом, «не разделяют его принципов управления». «Для Москвы и Дамаска эти выступления скорее выгодны, так как ослабляют влияние США. С племенами можно теоретически договориться об особом режиме отношений с Дамаском под российские гарантии при сохранении вооруженных формирований и внутреннего самоуправления», — считает Семенов. В Манбидже эксперт видит решение в передаче курдами своих позиций напротив протурецких формирований правительственным войскам, которые обеспечат переговоры арабов с Дамаском. Но предпосылок для дальнейшей эскалации и разморозки сирийской гражданской войны Семенов не видит.
Этот конфликт назревал давно, но стал возможен именно сейчас, так как сразу несколько игроков сочли, что способны поменять статус-кво, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков. Турция, Россия, Иран и правительство Асада надеются к обоюдной выгоде вытеснить американцев на фоне их не слишком активной в последние годы поддержки курдов, поясняет Сурков. Спонсирующие курдов американцы понимали угрозу, пытались убедить курдов расширить права и представительство арабов, сделать более справедливым распределение ресурсов — но тщетно, напоминает эксперт.
«Сейчас многое зависит от того, насколько интенсивно Вашингтон готов поддержать курдов. Вполне вероятно, по итогам противостояния подконтрольная курдам территория сократится, они покинут часть населенных арабами районов. Хотя сам проект их автономии вряд ли в ближайшее время ждет крах», — отмечает Сурков. Он также напомнил, что для союзного России и Ирану правительства Асада стратегически важно вернуть под свой контроль территорию северо-востока — там находятся не только основные месторождения нефти и газа, но и посевные площади для зерновых, водные ресурсы. «Это особенно важно на фоне тяжелой ситуации со снабжением продовольствием на подконтрольной Дамаску территории, его в основном приходится получать из-за рубежа», — говорит Сурков.
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