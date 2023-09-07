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10:37 (мск), источник: ТАСС

Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, ситуация является взрывоопасной. Об этом на заседании правительства заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», — сказал он.

По словам Пашиняна, «ситуация такова, что международное сообщество, государства — члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе». «Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению (лидеров Армении, Азербайджана и РФ — прим. ТАСС)», — добавил он.

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