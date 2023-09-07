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11:07 (мск), источник: Известия

Захарова прокомментировала выдачу виз не всем членам делегации РФ для ГА ООН

Не все члены делегации РФ получили визы для поездки на 78-й сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, данную ситуацию «Известиям» 7 сентября прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Так всё же предельно ясно», — отметила она.

О выдаче виз не всем участникам делегации РФ для поездки на ГА ООН заявил в этот день заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он указал на то, что Россия призывает американскую сторону не повторять случай с невыдачей или задержкой выдачи разрешений для освещения мероприятия.

Ранее, 23 апреля, Захарова сообщила, что российским журналистам не выдают визы США для полета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило 25 апреля. Она отметила, что такое действие является «манипулированием темой свободы слова и правами журналистов налицо». Разрешения на въезд в страну журналисты не получили.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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