Захарова прокомментировала выдачу виз не всем членам делегации РФ для ГА ООН

«Так всё же предельно ясно», — отметила она.
О выдаче виз не всем участникам делегации РФ для поездки на ГА ООН заявил в этот день заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он указал на то, что Россия призывает американскую сторону не повторять случай с невыдачей или задержкой выдачи разрешений для освещения мероприятия.
Ранее, 23 апреля, Захарова сообщила, что российским журналистам не выдают визы США для полета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило 25 апреля. Она отметила, что такое действие является «манипулированием темой свободы слова и правами журналистов налицо». Разрешения на въезд в страну журналисты не получили.
Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.