Мэр Нью-Йорка предупредил о «разрушении города» мигрантами

«Эта проблема разрушит Нью-Йорк», — сказал Адамс в ратуше Верхнего Вест-Сайда.
Мэр также раскритиковал Байдена за то, что тот не выделил городским властям федеральную помощь, поскольку только в прошлом году Нью-Йорк принял более 110 тысяч мигрантов.
Адамс также назвал губернатора Техаса Грега Эбботта «сумасшедшим» за то, что он доставлял на автобусах нелегальных мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, в Нью-Йорк и другие либеральные города.
Первый автобус с мигрантами из Техаса прибыл в администрацию порта Мидтауна 5 августа 2022 года, а в последующие месяцы еще тысячи людей прибыли в остальные пять районов «Большого яблока», сообщает The New York Post.
Согласно данным, предоставленным Эбботтом ранее на этой неделе, Техас отправил чуть более 13 тысяч мигрантов в Нью-Йорк.
Подавляющее большинство жителей Нью-Йорка разделяют чувства мэра по поводу кризиса: 82 процента говорят, что это серьезная проблема для города, а 58 процентов хотят остановить поток беженцев с южной границы. По словам мэра, «Большое яблоко» принимает около 10 000 мигрантов в месяц, сначала из Венесуэлы, но со временем из Мексики приехали граждане Эквадора и другие люди. Департамент по делам бездомных выделил 35 миллионов долларов двум отелям Нью-Йорка для размещения мигрантов.