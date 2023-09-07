ЕС выразил сожаление из-за возобновления прямого авиасообщения между РФ и Грузией

«Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволения лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии. Эти решения противоречат политике ЕС и международным усилиям по изоляции России на международном уровне», — заявил Боррель.
Как ожидается, Боррель прибудет в Грузию 7 сентября с двухдневным визитом.
Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Теперь для перелета в Грузию россиянину нужен единственный документ — это действующий загранпаспорт.
Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.
Позже, 26 мая, российский лидер отметил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну.