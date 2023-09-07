Европу атакуют тигровые комары Переносчиков смертельных болезней заметили уже в 13 странах ЕС
Фоторепортажи
16Жара в мире
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Главные новости к вечеру 7 сентября
17:55 (мск), источник: Ведомости

Австрия решила не выдавать Украине беженцев призывного возраста

Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Если Киев направит письменный запрос с требованием отправить беженцев на родину, Вена его проигнорирует, сообщило австрийское издание Exxpress со ссылкой на МВД республики.

Источник: Reuters

«Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность. Австрия никогда на это не пойдет и не будет отправлять украинцев на родину», — привело издание слова представителя ведомства.

По данным МВД Австрии, сейчас на территории республики находятся около 14 000 мужчин с Украины в возрасте от 18 до 54 лет. Число женщин-беженок достигает 67 000. Всего страна приняла 101 629 украинских граждан, в том числе детей и пожилых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу военных комиссариатов и возмутился из-за нехватки призывников, которых можно отправить на фронт. Он уволил всех чиновников региональных призывных комиссий и поставил на их места военных, которые участвовали в боевых действиях.

Зеленский осудил коррупцию в военных комиссариатах и назвал ее государственной изменой. Под уголовные дела на Украине попали более 110 должностных лиц военкоматов. Затем на Украине заговорили о возможности экстрадиции уехавших за границу мужчин призывного возраста, чтобы пополнить ими ряды ВСУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зачем Китай инвестирует в Россию
Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд по числу физлиц в августе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта