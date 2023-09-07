Австрия решила не выдавать Украине беженцев призывного возраста

«Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность. Австрия никогда на это не пойдет и не будет отправлять украинцев на родину», — привело издание слова представителя ведомства.
По данным МВД Австрии, сейчас на территории республики находятся около 14 000 мужчин с Украины в возрасте от 18 до 54 лет. Число женщин-беженок достигает 67 000. Всего страна приняла 101 629 украинских граждан, в том числе детей и пожилых.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу военных комиссариатов и возмутился из-за нехватки призывников, которых можно отправить на фронт. Он уволил всех чиновников региональных призывных комиссий и поставил на их места военных, которые участвовали в боевых действиях.
Зеленский осудил коррупцию в военных комиссариатах и назвал ее государственной изменой. Под уголовные дела на Украине попали более 110 должностных лиц военкоматов. Затем на Украине заговорили о возможности экстрадиции уехавших за границу мужчин призывного возраста, чтобы пополнить ими ряды ВСУ.