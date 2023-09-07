20:21 (мск), источник: © РИА Новости
Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова занять пост американского лидера, если понадобится.
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«Да, если возникнет нужда. Но Джо Байден будет в порядке», — заявила Харрис в интервью CBS News.
Так она ответила на вопрос ведущей о том, готова ли занять пост верховного главнокомандующего, если нынешней администрации удастся избраться на новый срок и в свете сомнений в возможностях Байдена, которому на момент его завершения будет 86 лет.
Как заявила Харрис, Байден добивается реализации целей, и как раз такой лидер нужен американцам.
Вице-президент США является вторым лицом государства, в случае невозможности исполнения обязанностей главой страны, в должность вступит его заместитель.