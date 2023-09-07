МИД отверг заявления о «шпионской деятельности» посольства России в Кишиневе

«Цена подобных “шпионских расследований” хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов», — говорится в сообщении представителя, которое привела пресс-служба МИДа.
По ее словам, их «истинная цель — подготовка почвы для новых недружественных действий по отношению к нашей стране».
Она напомнила о публикациях аналогичных сообщений «про телевизионные антенны на крыше нашего диппредставительства в Молдавии» в июле.
6 сентября молдавское бюро радио «Свободная Европа» (подразделение «Радио Свобода, Свободная Европа», которое признано в РФ СМИ-иноагентом, финансируется правительством США) опубликовало расследование, в котором говорится о работающих в посольстве РФ сотрудниках, которые якобы связаны с ФСБ.
26 июля Кишинев объявил о сокращении численности персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране.
После этого МИД РФ выпустил заявление, в котором предупредил о последствиях для российско-молдавских отношений. Действия молдавских властей, как отмечали в ведомстве, в первую очередь отразятся на жителях обеих стран.