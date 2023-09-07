Медведев назвал Маска «последним адекватным человеком» в Северной Америке

О том, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма, ранее сегодня сообщил CNN ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. Маск, пишет Айзексон, опасался, что Россия после украинской атаки может применить ядерное оружие.
О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.
ВСУ используют Starlink для обеспечения связи своих подразделений на передовой, сбора разведывательной информации, а также координации ударов беспилотников. В феврале 2023 г. SpaceX ограничила использование Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.
В компании тогда отметили, что считают нормальным использование системы для связи, но не в наступательных целях. Первоначально соглашение подразумевало гуманитарные цели, в том числе предоставление широкополосного доступа в интернет больницам и банкам.