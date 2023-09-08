Эрнст подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружения Киеву лишь затянут конфликт. А решение Германии отправить украинским боевикам еще и дальнобойные ракеты Taurus может привести к фатальным последствиям.
Как сказал депутат, все уже наблюдают постоянные атаки дронов на российскую территорию, поэтому он не верит в обещания Украины, что та не будет применять Taurus по РФ. По его словам, эти поставки — безумный риск, так как ФРГ не сможет контролировать действия украинских националистов, а Россия «не оставит это без ответа».
Ранее, 5 сентября, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не планирует использовать ракеты большой дальности Taurus за пределами «международно признанных границ» республики в случае их передачи со стороны ФРГ. Кулеба выразил надежду, что поставка ракет состоится в ближайшее время.
Однако, несмотря на неоднократные заявления Кулебы о том, что оружие, поставляемое с Запада, не будет применяться по территории России, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября заявил, что конфликт нужно перенести в РФ. Кроме того, Киев регулярно совершает террористические атаки по территории РФ, в том числе с применением беспилотников.
Поставки ракет Taurus были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось, после того как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.
26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что все действия Германии, связанные с будущими поставкамим оружия Украине, будут тщательно взвешиваться, а необдуманных шагов в этом вопросе не будет.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.