06:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Великобритания установит слежку за РФ в Черном море
Великобритания установит слежку за действиями России в Черном море, заявил премьер-министр страны Риши Сунак.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По его словам, Лондон будет использовать «разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море».
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Россию в создании угрозы гражданским судам в Черном море. По его словам, РФ может начать нацеливать свое вооружение на гражданские суда в попытке пресечь экспорт украинского зерна. Клеверли пообещал обратить внимание Совбеза всемирной организации «на это возмутительное поведение».