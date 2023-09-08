Захарова осудила попытки разжигания вражды между Россией и Арменией

Захарова объяснила, что несоответствующая действительности информация о РФ и ее отношениях с Арменией противоречит дружественному характеру общения между народами.
«Давайте говорить о проблемах открыто. Считаем недопустимым попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — добавила она.
Захарова также перечислила прецеденты, нарушающие традиционный характер коммуникации между странами. Она сказала о внесении в черный список ведущих медиаменеджеров и политологов и отказ им во въезде в страну в августе 2023 года.
Официальный представитель МИД РФ напомнила про недавнее задержание обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Мика Бадаляна.
Такая провокация, по ее словам, прямо направлена на срыв проведения медиафорума. Захарова также подчеркнула, что антироссийская пропаганда продвигается Западом через финансируемые НПО, экспертов и гранты.
7 сентября посольство РФ подтвердило задержание блогера и обозревателя Sputnik в Армении. Ранее в этот день «Sputnik Армения» сообщило о задержании Бадаляна и Геворкяна вечером 6 сентября в армянском Горисе. Следственный комитет республики подтвердил информацию.
Представитель ведомства Гор Абрамян отметил, что задержание проводилось в рамках «обоснованного подозрения» в совершении преступления в рамках уголовного дела. Помимо них было задержано еще пять человек.