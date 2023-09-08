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09:19 (мск), источник: Известия

Захарова осудила попытки разжигания вражды между Россией и Арменией

В инфополе Армении преобладает тенденция на распространение однобокой и негативной информации о Российской Федерации. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время приветствия участников российско-армянского форума.

Источник: РИА "Новости"

Захарова объяснила, что несоответствующая действительности информация о РФ и ее отношениях с Арменией противоречит дружественному характеру общения между народами.

«Давайте говорить о проблемах открыто. Считаем недопустимым попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — добавила она.

Захарова также перечислила прецеденты, нарушающие традиционный характер коммуникации между странами. Она сказала о внесении в черный список ведущих медиаменеджеров и политологов и отказ им во въезде в страну в августе 2023 года.

Официальный представитель МИД РФ напомнила про недавнее задержание обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Мика Бадаляна.

Такая провокация, по ее словам, прямо направлена на срыв проведения медиафорума. Захарова также подчеркнула, что антироссийская пропаганда продвигается Западом через финансируемые НПО, экспертов и гранты.

7 сентября посольство РФ подтвердило задержание блогера и обозревателя Sputnik в Армении. Ранее в этот день «Sputnik Армения» сообщило о задержании Бадаляна и Геворкяна вечером 6 сентября в армянском Горисе. Следственный комитет республики подтвердил информацию.

Представитель ведомства Гор Абрамян отметил, что задержание проводилось в рамках «обоснованного подозрения» в совершении преступления в рамках уголовного дела. Помимо них было задержано еще пять человек.

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