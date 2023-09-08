МИД: у России есть данные, что «Турецкий» и «Голубой» потоки хотят взорвать

«…Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода “Турецкий поток” и газопровода “Голубой поток”… Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали “Северные потоки”», — сказал Лавров в ходе встречи с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике.
«Сейчас, когда все требуют чтобы мы разрешили опять экспортировать зерно… Мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска этих надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских», — добавил министр.
После переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом 4 сентября президент РФ Владимир Путин сообщал, что «предпринимаются попытки атак на “Турецкий поток” и на “Голубой поток”, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России». По его словам, «наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов».