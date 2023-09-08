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17:00 (мск), источник: Известия

Шойгу вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды, медали «Золотая звезда», участникам СВО, проявившим мужество и героизм. Об этом сообщили в военном ведомстве в пятницу, 8 сентября.

Спецоперация на Украине
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«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», — сказал Шойгу.

Звания Героя России за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации получили командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля.

Ранее, 23 августа, президент РФ Владимир Путин в день юбилея Курской битвы вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. По словам лидера государства, экипаж совершил подвиг, одержав победу в бою.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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