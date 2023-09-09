Выборы-2023: где и кого выбирают, что изменилось В каких регионах доступно электронное голосование, где и кого выбирают, что изменилось в избирательном процессе и главные новости трехдневных выборов - в материале РБК
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
00:10 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США готовятся почти вдвое сократить военный контингент в Нигере, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников американского оборонного ведомства.

Источник: AP 2023

Накануне американский военный чиновник подтвердил РИА Новости сообщения о передислокации и частичном выводе персонала из Нигера. Позднее на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США передислоцируют войска и имущество в Нигере с одной авиабазу на другую, но «общая расстановка сил в регионе», несмотря на это, не изменилась. По ее данным, сейчас в Нигере около 1100 сотрудников минобороны США.

«Общая численность войск (США — ред.) в Нигере может сократиться с 1200 до переворота 26 июня до где-то между 500 и 1000 в ближайшие несколько недель», — пишет издание, ссылаясь на анонимного чиновника минобороны.

Тот же источник уточнил изданию, что Америка пытается сократить контингент в Ниамее, но по-прежнему «сохраняет возможность проводить контртеррористические операции».

Politico уточняет, что подобное сокращение стало бы первым «значительным» выводом американских войск из Нигера после переворота.

Еще один неназванный чиновник оборонного ведомства США заявил изданию, что «число (военных — ред.) для нас не так важно, как функция, которую они выполняют».

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

Инфографика
Какие страны Африки могут поддержать военную интервенцию в Нигер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Харьков окружат'. Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Илон Маск поднял мятеж против США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта