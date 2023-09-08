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21:07 (мск), источник: © РИА Новости

Армения назвала обстановку на границе с Азербайджаном напряженной

ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Министерство обороны Армении в пятницу в ходе брифинга с участием аккредитованных в республике иностранных военных атташе заявило о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления там азербайджанских вооруженных сил.

Источник: РИА "Новости"
«Было отмечено, что в течение последних двух дней обстановка продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана, поэтому ВС Республики Армения продолжают предпринимать необходимые действия для ее стабилизации и предотвращения провокаций», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.

В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

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