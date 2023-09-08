Армения назвала обстановку на границе с Азербайджаном напряженной

«Было отмечено, что в течение последних двух дней обстановка продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана, поэтому ВС Республики Армения продолжают предпринимать необходимые действия для ее стабилизации и предотвращения провокаций», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.