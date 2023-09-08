Путин указал на спровоцированный Западом конфликт на Украине для сдерживания РФ

Глава государства напомнил, что недоброжелатели России с 2104 года делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет страны.
Российский лидер также отметил, что многое уже было сделано для обеспечения суверенитета России, тем не менее над многим еще предстоит работать.
Ранее, 13 августа, Владимир Путин указал на попытки Запада еще больше разжечь украинский конфликт. Целями этого глава государства назвал принуждение к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы и использование ресурсов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.