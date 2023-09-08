21:54 (мск), источник: © РИА Новости
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственный комитет Армении отпустил блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
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Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах.
Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.
Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.