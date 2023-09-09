Бадалян раскрыл детали своего задержания

По его словам, при задержании ему не предъявили никаких обвинений. Бадалян заявил, что ни он, ни Геворкян не нарушали закона, а потому у Следственного комитета не было повода к задержанию. Эту ситуацию блогер назвал фееричной.
«Отряд “Альфа”, человек 20−30, подбежал сначала, положил на пол в гостинице, где мы были, потом вывел на улицу, там тоже лицом в пол. Было жестко, показательно очень», — рассказал он подробности произошедшего.
Ранее, 6 сентября, Бадаляна и Геворкяна задержали в армянском Горисе. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что задержание стало очередной провокацией на фоне российско-армянского медиафорума в Ереване. На следующий день, 7 сентября, в посольстве РФ заявили, что следят за ситуацией и будут предпринимать меры для прояснения обстоятельств произошедшего.
Позже, 8 сентября, Захарова сообщила, что в Армении наблюдается тенденция на распространение негативной и не соответствующей истинному положению дел информации о России. Она также подчеркнула, что считает недопустимым распространение вражды и ненависти со стороны Армении в адрес РФ.
В тот же день Следственный комитет Армении сообщил об освобождении Бадаляна и Геворкяна.