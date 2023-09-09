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01:54 (мск), источник: Известия

Бадалян раскрыл детали своего задержания

Блогер Микаэл Бадалян и обозреватель «Sputnik Армении» Ашот Геворкян были отпущены Следственным комитетом Армении в пятницу, 8 сентября. «Известиям» удалось связаться с Бадаляном и узнать детали его задержания.

Источник: AP 2023

Если говорить откровенно, то я оказался не в то время не в том месте. Но всё это было использовано, чтобы довольно открыто передать очень четкий мессендж, что я слишком много стал говорить.

Микаэл Бадалян
блогер

По его словам, при задержании ему не предъявили никаких обвинений. Бадалян заявил, что ни он, ни Геворкян не нарушали закона, а потому у Следственного комитета не было повода к задержанию. Эту ситуацию блогер назвал фееричной.

«Отряд “Альфа”, человек 20−30, подбежал сначала, положил на пол в гостинице, где мы были, потом вывел на улицу, там тоже лицом в пол. Было жестко, показательно очень», — рассказал он подробности произошедшего.

Ранее, 6 сентября, Бадаляна и Геворкяна задержали в армянском Горисе. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что задержание стало очередной провокацией на фоне российско-армянского медиафорума в Ереване. На следующий день, 7 сентября, в посольстве РФ заявили, что следят за ситуацией и будут предпринимать меры для прояснения обстоятельств произошедшего.

Позже, 8 сентября, Захарова сообщила, что в Армении наблюдается тенденция на распространение негативной и не соответствующей истинному положению дел информации о России. Она также подчеркнула, что считает недопустимым распространение вражды и ненависти со стороны Армении в адрес РФ.

В тот же день Следственный комитет Армении сообщил об освобождении Бадаляна и Геворкяна.

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