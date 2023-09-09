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01:05 (мск), источник: Ведомости

Небензя: мобилизацию на Украине уже называют могилизацией

Мобилизацию на Украине давно уже называют могилизацией на фоне высоких потерь ВСУ, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией.

Василий Небензя
постпред России при ООН

Дипломат также уточнил, что украинцы не хотят попадать в «мясную мясорубку», а после провального контрнаступления их число начинает заканчиваться.

По его словам, есть информация, что Евросоюз, «наплевав на свои принципы», готов выдавать Киеву мужчин призывного возраста. На этом фоне среди украинцев в соцсетях популярной становится тема по переезду беженцев в Россию, добавил Небензя.

В июле президент России Владимир Путин, комментируя неудачное украинское контрнаступление, заявил, что Киев «при самоубийственных атаках» потерял десятки тысяч солдат и практически полностью исчерпал мобилизационный ресурс.

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла своих целей ни на одном из направлений. По его словам, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 г. — в день начала спецоперации России. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В августе 2023 г. Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 15 ноября.

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