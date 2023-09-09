Небензя: мобилизацию на Украине уже называют могилизацией

Дипломат также уточнил, что украинцы не хотят попадать в «мясную мясорубку», а после провального контрнаступления их число начинает заканчиваться.
По его словам, есть информация, что Евросоюз, «наплевав на свои принципы», готов выдавать Киеву мужчин призывного возраста. На этом фоне среди украинцев в соцсетях популярной становится тема по переезду беженцев в Россию, добавил Небензя.
В июле президент России Владимир Путин, комментируя неудачное украинское контрнаступление, заявил, что Киев «при самоубийственных атаках» потерял десятки тысяч солдат и практически полностью исчерпал мобилизационный ресурс.
5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла своих целей ни на одном из направлений. По его словам, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 г. — в день начала спецоперации России. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В августе 2023 г. Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 15 ноября.