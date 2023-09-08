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23:44 (мск), источник: RT на русском

Экс-разведчик США Риттер: ВС России уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине

Российские военные уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине, чтобы легче уничтожать сами комплексы. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

По его словам, поставленные на Украину системы Patriot не работают.

«Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на Youtube.

Эксперт напомнил, что украинские военные прошли лишь базовый курс подготовки, они умеют выставлять только автоматическое управление системы Patriot.

Риттер подчеркнул, что ВС России уничтожают радары ЗРК, делая систему более уязвимой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву сложно договориться с Западом о поставках дополнительных ЗРК Patriot.

В августе Риттер заявил, что Вооружённые силы России истощают запасы ракет к ЗРК Patriot украинской армии.

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