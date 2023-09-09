Выборы-2023: где и кого выбирают, что изменилось В каких регионах доступно электронное голосование, где и кого выбирают, что изменилось в избирательном процессе и главные новости трехдневных выборов - в материале РБК
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
05:41 (мск), источник: © РИА Новости

США пока не приняли решение об отправке Украине ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — сообщил представитель министерства.

В оборонном ведомстве также подтвердили, что ознакомились с сообщениями о том, что США близки к решению предоставить Киеву данный тип вооружения.

Ранее представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.

ATACMS — ракеты дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Харьков окружат'. Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Илон Маск поднял мятеж против США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта