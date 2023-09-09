05:41 (мск), источник: © РИА Новости
США пока не приняли решение об отправке Украине ракет ATACMS
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне.
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«Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — сообщил представитель министерства.
В оборонном ведомстве также подтвердили, что ознакомились с сообщениями о том, что США близки к решению предоставить Киеву данный тип вооружения.
Ранее представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».