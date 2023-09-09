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09:11 (мск), источник: © РИА Новости

Серьезных нарушений в первый день выборов не выявили, заявили в ЕР

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Серьезных нарушений в первый день ЕДГ-2023 не выявлено, обстановка на избирательных участках рабочая, сообщил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Источник: © РИА Новости

«Серьезных нарушений в первый день ЕДГ-2023 не выявлено. Обстановка на участках в регионах, где 8 сентября стартовало трехдневное голосование, рабочая», — сказал Перминов, чьи слова приводит пресс-служба партии.

По его данным, за выборами по всей стране следят почти 47 тысяч наблюдателей «Единой России» на всех участках, они сообщают данные о возможных нарушениях на участках через партийное приложение «Наблюдатель».

«Основная масса сообщений связана с проведением незаконной агитации, информационными вбросами. Такие сигналы зафиксированы в Хабаровском крае, Иркутской, Самарской, Ростовской и Рязанской областях, Красноярском крае», — привел Перминов.

Но, по его словам, по абсолютному большинству сигналов официальных жалоб не поступало, и на результаты голосования данные обращения не повлияют.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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