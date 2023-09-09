Памфилова оценила явку в первый день голосования

«Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборов депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесской республике, она составила 27,37%», — сказала Памфилова на брифинге.
По ее данным, на выборах высших должностных лиц в Кемеровской области явка составила 46,71%, на выборах в законодательные органы ДНР — 59,4%.
«Но вы знаете, что там (в ДНР) проходили разного рода голосования — досрочного голосования. Напомню, что с 31 августа оно проходило, а с 1 сентября добавилось голосование на экстерриториальных участках, которые расположены в подавляющем большинстве в субъектах РФ, где есть жители ДНР», — отметила Памфилова.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.