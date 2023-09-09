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10:42 (мск), источник: © РИА Новости

Памфилова оценила явку в первый день голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Наиболее высокая явка на довыборах депутатов Госдумы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Источник: © РИА Новости

«Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборов депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесской республике, она составила 27,37%», — сказала Памфилова на брифинге.

По ее данным, на выборах высших должностных лиц в Кемеровской области явка составила 46,71%, на выборах в законодательные органы ДНР — 59,4%.

«Но вы знаете, что там (в ДНР) проходили разного рода голосования — досрочного голосования. Напомню, что с 31 августа оно проходило, а с 1 сентября добавилось голосование на экстерриториальных участках, которые расположены в подавляющем большинстве в субъектах РФ, где есть жители ДНР», — отметила Памфилова.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Источник трансляции: ТАСС
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