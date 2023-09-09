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11:15 (мск), источник: ТАСС

Пашинян выразил готовность провести переговоры с Алиевым для деэскалации на границе

Как сообщили в Ереване, об этом премьер-министр Армении сообщил по телефону президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Источник: РИА "Новости"

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», — говорится в сообщении.

Как в нем указывается, Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с «углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, концентрацией азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе».

Пашинян подтвердил свою приверженность соглашениям от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе и подходу к решению всех вопросов исключительно дипломатическими методами в конструктивной атмосфере.

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