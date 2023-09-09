Bloomberg: Эрдоган призвал G20 выполнить требования РФ по зерновой сделке

По данным агентства, еще одним вариантом возобновления сделки Турция называет ослабление некоторый санкций, которые, по утверждению Москвы, не позволяют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы и запчасти. Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку, добавил неназванный индийский чиновник.
Россия приостановила участие в зерновой сделке с 18 июля из-за невыполнения своих условий. После встречи с турецким президентом 4 сентября Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении зерновой сделки. Дипломат предложил четыре условия: отмену санкций в отношении Россельхозбанка; страхование российских грузовых судов от атак при передвижении в Черном и Азовском морях; содействие частичной разблокировке активов РФ в странах Европы; выдача разрешения российским судам, которые перевозят удобрения, швартоваться в портах ЕС.