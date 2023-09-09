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12:48 (мск), источник: Известия

Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате.

Источник: РИА "Новости"

Позднее в этот день глава государства также планирует обратиться к москвичам с поздравлением с Днем города.

Ранее в субботу на выборах мэра Москвы проголосовал действующий градоначальник Сергей Собянин. Он напомнил, что москвичи могут отдать свой голос на любом избирательном участке, а не только по месту регистрации.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Многие регионы, где стартуют очередные региональные и муниципальные выборы, решили также провести трехдневное голосование.

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