В Баку опровергли связь между пропуском помощи из РФ в Карабах и открытием двух дорог

«Завтра продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам — Аскеран в направлении Ханкенди. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для доставки грузов Международного комитета Красного Креста», — отметил он.
Помощник президента напомнил, что еще 1 сентября Баку выступил с инициативой одновременно открыть движение по Лачинскому коридору и маршруту Агдам — Ханкенди. «Однако незаконный режим [непризнанной Нагорно-Карабахской республики] отказался принять предложение», — отметил он.
При этом Гаджиев напомнил, что на погранично-пропускном пункте, установленном властями Азербайджана в Лачинском коридоре, «должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим».
Ранее агентство Арменпресс сообщило о достижении соглашения о доставке в Карабах направленного Россией гуманитарного груза по дороге, ведущей со стороны города Аскеран, и о возобновлении перевозки товаров гуманитарного назначения через Лачинский коридор при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.
Азербайджанское общество Красного Полумесяца проинформировало 9 сентября, что РФ направила в Карабах гуманитарную помощь через Агдам. В организации отметили, что груз пересек российско-азербайджанскую границу, после чего его повезли в города Агдам и Аскеран.
По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым по автодороге, ведущей из Агдама.