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09:28 (мск), источник: © РИА Новости

Байден досрочно завершил участие в саммите G20

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии, сообщает агентство Press Trust of India.

Источник: AFP 2023

«Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — сообщило агентство в соцсети X (бывший Twitter), публикуя фотографии посадки Байдена в самолет.

Тем самым, глава США пропустил третью сессию саммита G20 под названием «One future» (Одно будущее) в столице Индии.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. На него приглашены лидеры стран «двадцатки» и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

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