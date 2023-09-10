09:28 (мск), источник: © РИА Новости
Байден досрочно завершил участие в саммите G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии, сообщает агентство Press Trust of India.
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«Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — сообщило агентство в соцсети X (бывший Twitter), публикуя фотографии посадки Байдена в самолет.
Тем самым, глава США пропустил третью сессию саммита G20 под названием «One future» (Одно будущее) в столице Индии.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели