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Спецоперация на Украине
10:13 (мск), источник: Известия

В Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине

Решение о поставке американских ракет дальнего радиуса ATACMS Украине может быть принято, но пока на такой шаг США не готовы. Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил в ходе брифинга первый заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Источник: AP 2023

Таким образом он прокомментировал публикацию портала ABC News, допустившего, что баллистические ракеты могут быть включены в новый пакет помощи Киеву.

«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]», — разъяснил ситуацию политик.

По словам Файнера, Вашингтон намерен обеспечивать Украину вооружениями, которые «позволят добиваться успеха».

Два дня назад глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для ВСУ. Он полагает, что благодаря этому можно снизить потребность в живой силе и уменьшить потери на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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