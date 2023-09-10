В Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине

Таким образом он прокомментировал публикацию портала ABC News, допустившего, что баллистические ракеты могут быть включены в новый пакет помощи Киеву.
«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]», — разъяснил ситуацию политик.
По словам Файнера, Вашингтон намерен обеспечивать Украину вооружениями, которые «позволят добиваться успеха».
Два дня назад глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для ВСУ. Он полагает, что благодаря этому можно снизить потребность в живой силе и уменьшить потери на поле боя.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.