Глава разведки Украины раскрыл планы ВСУ на зиму

«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — сказал он в беседе с Reuters.
По признанию главы ГУР, контрнаступление продвигается медленнее, чем он ожидал.
Буданов также отметил, что помимо минных полей ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.
1 сентября в бундестаге заявили о том, что Украина не сможет добиться преимущества в контрнаступлении, поскольку испытывает острую нехватку оружия, боеприпасов, а также личного состава. Позднее эту информацию подтвердил и новый министр обороны страны Рустем Умеров, написав в социальных сетях о дефиците вооружений.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.