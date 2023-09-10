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Спецоперация на Украине
11:20 (мск), источник: Известия

Глава разведки Украины раскрыл планы ВСУ на зиму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены продолжать контрнаступление и с наступлением зимы, несмотря на то что сражаться станет сложнее. Об этом 10 сентября заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

Источник: Reuters

«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — сказал он в беседе с Reuters.

По признанию главы ГУР, контрнаступление продвигается медленнее, чем он ожидал.

Буданов также отметил, что помимо минных полей ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.

1 сентября в бундестаге заявили о том, что Украина не сможет добиться преимущества в контрнаступлении, поскольку испытывает острую нехватку оружия, боеприпасов, а также личного состава. Позднее эту информацию подтвердил и новый министр обороны страны Рустем Умеров, написав в социальных сетях о дефиците вооружений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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